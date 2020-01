Governo admite aumentos além dos 0,3% e convoca sindicatos para nova ronda

Os sindicatos da administração pública estão a ser convocados pelo Governo para uma nova ronda negocial, anunciou a ministra da Modernização e da Administração Pública nesta sexta-feira.

“Estamos neste momento a convocar os sindicatos para uma nova ronda negocial, cujo primeiro ponto é exatamente aumentos salariais”, anunciou Alexandra Leitão no Parlamento, onde está a ser ouvida no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020.

A ministra admitiu então, numa resposta ao PSD, que o Governo pode ir além dos 0,3% de aumentos salariais já anunciados.

“Sempre foi dito por este Governo que, desde que não se pusessem em causa as contas, desde que fosse possível manter uma estabilidade e equilíbrio orçamental, faríamos tudo para valorizar os trabalhadores públicos e é isso que estamos a fazer”, anunciou a ministra, garantindo que “aos 0,3% de valorização geral” vão ser acrescentados “outros aumentos salariais que serão, em sede própria – que é com os sindicatos – negociados”.

O Bloco de Esquerda quis saber que até onde pretende o Governo ir, mas Alexandra Leitão só avançou que se olhará além do salário mínimo nacional.

“Aquilo que nós temos margem para negociar é exatamente uma análise das várias posições remuneratórias e não apenas do salário mínimo que, de facto, ao aumentar – e estamos todos de acordo que é bom que aumente – faz a compressão dessas tabelas. Portanto, aquilo que vamos negociar com os sindicatos, em termos que ainda não posso ainda aqui dizer, [são] as várias posições remuneratórias e [e a reposição de] alguma proporção entre elas, não olhando apenas para a de entrada, portanto, não olhando apenas para o salário mínimo”, respondeu.

Segundo a convocatória a que a agência Lusa teve acesso, a nova ronda para negociar salários deverá acontecer no dia 10 de fevereiro – já depois da greve geral da função pública, agendada para da 31 de janeiro, e quatro dias após a votação final global do Orçamento do Estado pra 2020, que vai decorrer em 6 de fevereiro.

A convocatória para uma reunião de negociação coletiva data de 16 de janeiro e define dois pontos de discussão: salários e protocolo negocial - Quadro Estratégico para a Administração Pública (2020-2023).

Ministra destaca investimento na função pública

A revelação da nova ronda de negociações aconteceu durante o período de perguntas e respostas. Antes, na intervenção inicial, Alexandra Leitão manteve a versão de que os funcionários públicos irão ter aumentos salariais superiores a 3,5%.

Nessa declaração, a titular da pasta da Administração Pública destacou o reforço da despesa com funcionários públicos previsto para este ano, dizendo que 2020 é “o ano em que se regressa definitivamente ao normal desenvolvimento das carreiras, com as alterações de posicionamento remuneratório, as progressões e mudanças de nível ou escalão e com o pagamento, na totalidade, dos acréscimos remuneratórios a que os trabalhadores têm direito”.

“Da conjugação de todos estes fatores, resulta um aumento da despesa de 715 milhões de euros face a 2019 e um aumento médio dos salários atuais dos trabalhadores da administração pública superior a 3,2% em 2020”, indicou, acrescentando que, “no último trimestre de 2019, os postos de trabalho na administração pública aumentaram 2,7% em termos homólogos – ou seja, há mais 18.456 trabalhadores do que no mesmo período de 2018”.