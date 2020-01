BE propõe 150 milhões de euros para parque habitacional público

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, acusa o Governo de se ter esquecido da promessa eleitoral dos 150 milhões de euros no Orçamento do Estado para o parque habitacional público, anunciando a apresentação na especialidade desta proposta do PS.



Catarina Martins discursava esta quinta-feira à noite na sessão promovida pelo BE, no Fórum Lisboa, para assinalar os dois anos de mandato autárquico em Lisboa, com um executivo formado na sequência do acordo com o PS, tendo guardado os últimos minutos da sua intervenção para o Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020).

Lembrando "um grande debate de números" entre BE e PS durante a campanha eleitoral que teve um dos centros no investimento num parque público habitacional, a coordenadora do BE afirmou que o PS, numa "espécie de adenda ao seu programa eleitoral a que chamou impacto financeiro das medidas do programa eleitoral do PS", inscreveu "um parque habitacional público de habitação a custos acessíveis com 25 mil habitações até 2024", num total 600 milhões de euros, correspondendo "a um valor médio anual de 150 milhões de euros".

"Sabem quantas habitações é que o PS está a pensar ter para este parque habitacional público com o Orçamento do Estado que entregou no parlamento? Zero. Nem uma. Esqueceram-se. Têm sido esquecidos. Já a taxa da celulose que era importante para financiar as espécies de crescimento lento nas florestas, esqueceram-se também", criticou.

Assegurando que "já o Bloco não se esquece do seu mandato e também não se esquece do que foi dito em campanha eleitoral", Catarina Martins aproveitou para fazer um anúncio de uma proposta de alteração a apresentar agora na fase da especialidade do OE2020.

"Para que o Orçamento do Estado 2020 não tenha zero casas de parque habitacional público e para que o Partido Socialista possa cumprir a promessa que fez em campanha eleitoral, o Bloco de Esquerda vai apresentar na especialidade do Orçamento nem mais nem menos do que 150 milhões de euros em 2020, para começar a criar este parque habitacional público para habitações acessíveis", antecipou.

A líder bloquista deixou claro que este "não é o valor que o BE propunha", mas, sim, "o valor que o PS prometeu e que terá agora a oportunidade de votar no Orçamento do Estado".

Segundo Catarina Martins, a necessidade de um parque habitacional público foi uma medida à qual se chegou a acordo de que seria a única possibilidade de ter uma resposta à habitação consequente.

"Isto estava presente quando fizemos o acordo em Lisboa e talvez se lembrem que na última campanha eleitoral entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista houve um grande debate sobre números e um dos centros desse debate era precisamente o investimento num parque público habitacional para garantir habitações a preços acessíveis à generalidade das pessoas", recordou.

O PS, segundo a dirigente bloquista, dizia "na altura que o BE tinha feito mal as contas, que queria muito dinheiro".

"Depois lá reconheceu que as contas do Bloco de Esquerda até estavam bem feitas, que o PS fazia as mesmas, mas queria menos casas. Nós dizíamos que para regular o mercado é preciso um investimento num parque habitacional público em quatro anos que pudesse chegar às 100 mil casas. O PS dizia 25 mil, mas lá escreveu", relatou.

A primeira parte do discurso de Catarina Martins foi dedicada a estes dois anos em que o BE chegou à vereação da Câmara de Lisboa e assumiu pelouros devido a um acordo com o PS.

A líder do BE enalteceu a "forma diferente" dos bloquistas assumirem as suas responsabilidades e as soluções novas encontradas "de que nunca se tinha ouvido falar no país".