Palácio de Mafra. Número de visitantes cresceu após classificação como Património Mundial

O Palácio Nacional de Mafra recebeu 360.255 visitantes em 2019, mais 19.560 do que em 2018, com um aumento de visitas registado no segundo semestre do ano, após a classificação do monumento como Património Mundial, anunciou, esta quinta-feira, o diretor.

Mário Pereira avançou à agência Lusa que o monumento encerrou 2019 com 360.255 visitantes, quando em 2018 tinham sido 340.695.

"Notámos um incremento no segundo semestre do ano depois de ter sido considerado Património Mundial pela UNESCO" [Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura], justificou o diretor do monumento, localizado no distrito de Lisboa.

O número de visitantes de 2019 fica, contudo, atrás do de 2017, ano em que o monumento assinalou o terceiro centenário do lançamento da primeira pedra com um programa comemorativo ao longo do ano e registou 377.961 visitantes.

Em julho, o conjunto composto pelo Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra recebeu a classificação de Património Cultural Mundial da UNESCO, na reunião do comité da organização, em Baku, no Azerbaijão.