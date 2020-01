Alzheimer. E se um dia lhe disserem que…

Apatia e tristeza num idoso podem ser sinais de doença de Alzheimer. Antes das alterações de memória. Mas há mais sinais, todos de cariz comportamental.

A doença de Alzheimer não tem cura e conduz, progressivamente, à morte. Uma vez feito o diagnóstico – mais duro para os familiares do que para o doente – segue-se o tratamento.

Mas será que podemos evitar este tipo de demência? A idade é o principal fator de risco, mas fatores que podem aumentar ou reduzir as probabilidades de virmos a contrair a doença.

A Renascença falou com a neurologista Sofia Nunes Oliveira, membro da comissão científica da Associação Alzheimer Portugal, que avança informações importantes, quer para quem já tem de lidar com a doença quer para quem a deseja contornar.

“Quando temos 40 ou 30 anos, muitas vezes não pensamos como é que vai ser a nossa vida aos 80: se vamos ter condições adequadas para viver, se vamos ter quem possa cuidar de nós, se teremos capacidade financeira para gerir uma doença deste tipo”, diz a especialista. Mas “as nossas sociedades vão ter de pensar nisto, porque o impacto social é muito grande”, defende.

Leia a entrevista:

É possível caracterizar resumidamente a doença de Alzheimer?

É uma doença de causa desconhecida, mas para a qual contribuem vários fatores de risco. É uma doença degenerativa do cérebro; há uma acumulação anormal de proteínas no cérebro dos doentes que se vão depositando e que vão levando à morte progressiva dos neurónios.

Normalmente, começa na zona do cérebro responsável pela memória – sobretudo, pela memória recente, pela formação de novas memórias, pela aprendizagem. Daí, os primeiros sintomas serem esquecimento, mas acaba por afetar todas as outras zonas do cérebro e causar alterações de comportamento, de linguagem, capacidade de visão, raciocínio, cálculo...

O doente vai perdendo progressivamente as suas funções cognitivas, as suas funções cerebrais superiores, as suas capacidades, tornando-se mais dependente até a um ponto em que fique totalmente dependente.

A doença não tem cura, tem apenas tratamentos e, portanto, acaba por evoluir para a morte, ao fim de alguns anos.

Durante a doença, o comportamento vai mudando e até se pode tornar mais agressivo...

Como é o cérebro que determina o nosso comportamento, consoante a zona do cérebro que é mais afetada pela doença, assim poderemos ter vários tipos de alteração de comportamento.

O mais comum, nas fases iniciais, é uma certa apatia, perda de interesse. Às vezes, isso é anterior às alterações da memória. Aliás, a depressão pode preceder a doença. O doente fica menos interessado, mais apático e com menos iniciativa. Se não for estimulado, fica mais alheado das coisas que o rodeiam.

Mas nalguns doentes, e não é em todos, pode haver outro tipo de alterações de comportamento, como por exemplo agitação e agressividade. E esta pode ser muito disruptiva para a família e socialmente.

Muitas destas alterações do comportamento têm a ver também com a dificuldade de comunicação do doente, que tem dificuldade em expressar-se e em compreender aquilo que as pessoas lhe estão a dizer, e também com a desorientação – o não saber onde está, como é que chegou ali, o que é que lhe estão a fazer; não compreende o que se está a passar à sua volta e, portanto, reage com medo e com agressividade.

Essas alterações comportamentais incluem outras coisas, como alterações do sono, inversão dos ritmos do sono e de vigília. Os doentes muitas vezes têm tendência para acordar a meio da noite, para deambular durante a noite; podem ter patologias do sono, como apneia e outras, tendência para dormir durante o dia...

Portanto, as alterações de comportamento são um espetro grande de alterações que não estão presentes em todos os doentes: há doentes que estão tranquilos durante toda a doença, mas quando estas alterações estão presentes são extremamente problemáticas.

A que sinais devemos estar atentos, o que é que nos deve causar um ponto de interrogação?

Se olharmos para os nossos familiares, podemos pensar que alguma coisa está errada quando começa a haver esquecimentos, sobretudo pequenos erros do dia-a-dia com alguma frequência. E, sobretudo, se os doentes não se aperceberem que se esqueceram e tentarem arranjar um argumento para explicar porque é que se esqueceram.

Se esses esquecimentos começarem a afetar atividades que os doentes sempre fizeram bem ao longo da vida, que eram frequentes; se houver uma alteração ou perda de interesses, como atividade física ou leitura; alterações da personalidade, da maneira de ser (maior apatia, um maior alheamento, desinteresse) e ainda alterações proeminentes do sono, períodos de maior confusão sobretudo ao final do dia.

Às vezes, há doentes em que os primeiros sintomas são quadros depressivos, uma perturbação de humor; um doente que nunca teve uma patologia psiquiátrica ao longo da vida, nunca esteve deprimido e que, de repente, aos 70/75 anos, fica deprimido pode ser um sinal. Pode ser só uma depressão, mas pode ser a primeira manifestação de uma doença degenerativa.