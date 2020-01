Sporting reúne em Viena para ultimar contratação de Sporar

Dirigentes do Sporting reúnem-se, esta quinta-feira, em Viena, com representantes do Slovan Bratislava, para ultimar as negociações pela contratação de Andraz Sporar ao clube eslovaco, avança "O Jogo".

Em entrevista ao jornal em causa, o diretor-geral do Slovan, Ivan Kmotrik, revelou que são esperados representantes do Sporting em Viena, para uma reunião que pode ser significar "um novo passo no processo" da transferência do ponta de lança esloveno, de 25 anos.

O Sporting está disposto a oferecer sete milhões de euros por Sporar, ao passo que o Slovan tenta jogar com as várias propostas que tem em carteira. "Há um grande interesse em Sporar e a situação muda hora após hora. Temos recebido telefonemas de países como Inglaterra, Espanha ou França. Claro que Sporar está disponível para ir para o Sporting, sabemos disso e estamos naturalmente abertos a isso, pois consideramos o Sporting um parceiro sério", explica Kmotrik.

O Slovan também tem do seu lado o facto de Sporar ter, ainda, mais três anos e meio de contrato: "Há ainda a hipótese de ele permanecer."

Sporar leva 21 golos em 26 jogos, em todas as competições, esta época. O Sporting oferece sete milhões de euros ao Slovan e 1,5 milhões de euros anuais ao avançado, por, pelo menos, quatro anos e meio de contrato.