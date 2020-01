Silas garante que terá Bruno Fernandes frente ao Benfica

Jorge Silas garantiu, esta quinta-feira, que o Sporting poderá contar com Bruno Fernandes para o dérbi com o Benfica, na sexta-feira.

"A única certeza que eu tenho até agora é que o Bruno vai estar [no dérbi]. Não acredito que já não esteja, só se houver uma catástrofe é que não vai estar. Preparámos o jogo com ele, ele treinou muito bem, como sempre. É um jogador extraordinário, o jogador mais valioso da Liga", sublinhou o treinador do Sporting, em conferência de imprensa.

Silas desfez-se em elogios a Bruno Fernandes, que "não vale o dinheiro de que se fala [70 milhões de euros], vale muito mais".

"Não há nenhum jogador em Portugal que ele faz: além de ser espetacular a atacar, mata-se a defender. É o melhor jogador em Portugal e no ano passado também já era. Quando se tem um jogador destes, é normal que muita gente o queira", assinalou o técnico leonino.

Silas espera conseguir arranjar situações para colmatar, no futuro, a saída de Bruno Fernandes. No entanto, garante que isso não ser fará com um jogador apenas, mas sim com outro tipo de alternativas:

"Em Portugal, há bons jogadores, mas para se encontrar um substituto para o Bruno, precisamos de três jogadores: um que marque tantos golos como ele, um que organize jogo como ele e um que defenda tão bem como ele. São três. Não há nenhum jogador assim em Portugal. Por isso estamos a falar de clubes como o Manchester United e outros que já surgiram. Não há nenhum jogador em Portugal que substitua o Bruno."

O Sporting-Benfica está marcado para sexta-feira, às 21h15. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.