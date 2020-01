Delfim sobre iminente saída de Bruno Fernandes: "Sporting e Liga portuguesa vão ficar mais fracos"

Delfim acredita que a saída de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United deixará o clube e a Liga portuguesa mais fracos.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo médio do Sporting assinala que o atual capitão dos leões "está a mais" no futebol português:

"Se se confirmar a saída, o Sporting ficará sem o seu melhor jogador. Um jogador que acrescenta, não só ao Sporting, mas também a todo o campeonato nacional. Um campeonato nacional que perderá mais um excelente jogador que, inevitavelmente, terá de sair por todas as razões. O nosso futebol não consegue competir com as outras ligas europeias e o Sporting, financeiramente, está necessitado. Vendo as coisas de uma forma fria, temos que perceber que o Bruno já está a mais no nosso campeonato e tem a capacidade e valor para pisar outros palcos."

Dérbi será muito equilibrado

Bruno Fernandes poderá jogar pela última vez, pelo Sporting, frente ao Benfica, no dérbi de Alvalade, da 17.ª jornada do campeonato.

Conforme observa Delfim, a Bola Branca, o dérbi de Alvalade "será um grande jogo, independentemente da diferença pontual" entre as duas equipas, e completamente imprevisível, quanto ao resultado final.



"Creio que estaremos perante um jogo de verdadeiras emoções e não se pode prever antecipadamente um vencedor. Um Benfica motivado e com necessidade de permanecer com a diferença pontual para com o Porto e aumentar face ao Sporting. Um Sporting a querer redimir-se perante a sua massa associativa de uma época menos conseguida no campeonato e tentar diminuir essa mesma diferença pontual", refere.



Delfim concorda que "a margem de erro do Benfica é curta", devido à perseguição do FC Porto. No entanto, lembra que "não é certo" que os dragões vençam o Sporting de Braga, no jogo que antecede o dérbi:



"Estaremos na presença de uma jornada muito atrativa, no que diz respeito aos lugares cimeiros. Porto e Benfica terão muito a perder caso sejam derrotados, portanto uma derrota do Benfica e uma vitória do Porto pode aproximar o Porto na luta e motivar o Sporting a querer diminuir a diferença pontual, mas prevê-se uma tarefa muito difícil."

Confiança em Mathieu e Ilori



Coates está suspenso, devido à acumulação de amarelos, no entanto, o Sporting pediu a despenalização do cartão recebido no terreno do Vitória de Setúbal. Aguarda-se a decisão do Conselho de Disciplina.

Para Delfim, Illori pode ser boa opção para fazer dupla com Mathieu.

"Inevitavelmente que o Silas terá de, a partir do momento em que o Coates ficou condicionado com o quinto amarelo, pensar num onze sem ele. Mas é lógico que há mecanismos alternativos. Coates e Mathieu são jogadores que, a meu ver, são muito interessantes e interagem muito bem. Contudo o Silas, melhor que ninguém, saberá quem colocar no lugar do Coates para colmatar essa saída e dar consistência e competitividade à defesa do Sporting", conclui.

O Sporting-Benfica está marcado para sexta-feira, às 21h15. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.