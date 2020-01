Sérgio risca Nakajima do mapa para o Braga. Pepe é incógnita

Nakajima é carta fora do baralho para a receção do FC Porto ao Sporting de Braga, a contar para a 17.ª jornada do campeonato. Já Pepe, o outro cliente do departamento médico, está em dúvida para o jogo.

A informação foi dada pelo treinador portista, Sérgio Conceição, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão: "O Nakajima está fora do jogo, em princípio. O Pepe vamos ver. São situações difíceis."

O FC Porto-Braga está marcado para sexta-feira, às 19h00. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



O que mudou com Otávio e Soares

Otávio tem sido um dos indiscutíveis para Sérgio Conceição e está a fazer mais jogos que em épocas anteriores. Questionado sobre a mudança no médio brasileiro, Sérgio Conceição atribuiu-a à maturidade.

"O atleta tem de perceber que, em alta competição, não se pode facilitar nada. Tem de se trabalhar de uma forma muito consistente. Hoje em dia, até pela quantidade de jogos, o atleta trabalha cada vez mais a um nível de intensidade maior, a uma velocidade também maior. O jogador tem de se preparar, não é só fazer hora e meia de treino e ir para casa. Tem de fazer trabalho pré-treino e pós-treino. Quando atinge a maturidade para perceber que o corpo é a grande ferramenta do sucesso, fica mais regular e mais consistente. Acho que aconteceu isso com o Otávio", explicou.

Tiquinho Soares é outro jogador que deu uma volta de 180 graus. Depois de um longo período como suplente, o avançado brasileiro entrou no onze e já leva sete jogos consecutivos a marcar, como titular:

"O trabalho que fazemos com os jogadores todos que fazem parte do plantel é o mesmo. No discurso no balneário, sou da mesma forma para toda a gente. O Tiquinho teve a particularidade de ser inteligente, perceber que num momento não estava a jogar, trabalhar no máximo e, quando chegou a oportunidade dele aproveitou-a muito bem."