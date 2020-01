​Medina acusa Tribunal de Contas de “fazer política” e arrasa “relatório incompetente”

“Os imóveis foram avaliados pela Segurança Social, foram avaliados pela Câmara de Lisboa, foram sujeitos a visto do Tribunal de Contas que não levantou nenhuma objeção aos termos no qual a operação é feita”, explica.

Nestas declarações à Renascença , Medina garante que a venda de edifícios da Segurança Social à Câmara de Lisboa “correu dentro da normalidade” e com a luz verde do TdC.

“É mais um exercício lamentável do Tribunal de Contas. Um relatório incompetente, de uma fraquíssima qualidade técnica, que visa mais uma demonstração que o Tribunal de Contas está hoje muito empenhado em fazer política e cumprir menos cabalmente as suas funções”, disse à Renascença Fernando Medina, no habitual espaço de comentário do programa "As Três da Manhã".

O Tribunal de Contas considera que a gestão do património da Segurança Social entre 2016 e 2018 foi ineficiente, apontando falhas no processo de alienação de imóveis, no controlo dos contratos de arrendamento e na recuperação da dívida. Quinze imóveis foram vendidos por ajuste direto 30% abaixo do valor de mercado.

A conclusão consta de um relatório de auditoria divulgado esta quinta-feira, referente à gestão do património da Segurança Social que não se encontra afeto à utilização pelos serviços ou como equipamento social, realizada pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS).

Uma primeira reação veio do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Através de um comunicado, a tutela garante que a venda de imóveis da Segurança Social à Câmara de Lisboa para arrendamento acessível "foi feita a valores de mercado" e na sequência de quatro avaliações externas.

No mesmo texto o Ministério lembra que a transação dos imóveis foi feita depois de um "visto prévio favorável" do TdC e que o relatório desse tribunal não indica "qualquer ilegalidade no processo".



A venda dos edifícios ao município liderado por Fernando Medina (PS) foi a solução que "melhor respondeu à circunstância" de haver 11 imóveis devolutos na cidade, depois da concentração dos serviços do Instituto da Segurança Social na Avenida de Berna.



