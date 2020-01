Segurança nos tribunais. “Somos bons a fazer planos” que ficam na gaveta

Ramos Soares lembra que “muitos tribunais não tinham pórticos de segurança; alguns passaram a ter, mas já não estão outra vez ativos”.

“Há pórticos que funcionam com segurança privada, que não pode fazer detenções no caso de alguém aparecer com uma arma. Só pode vedar a entrada. Não há policiamento público na maior parte dos tribunais. Não têm sequer um polícia fardado e com arma no edifício”, denuncia.

A ASJP vai, por isso, solicitar ao Ministério da Justiça uma reunião. “Em Portugal, somos muito bons a fazer planos, mas depois para gastar dinheiro e colocá-los em prática já não somos bons”, lamenta.

“Também somos bons a dizer que vamos resolver. Não me admiro que apareçam declarações e reuniões nos próximos dias e toda a gente a dizer que vai resolver, até que aconteça a próxima agressão”, critica ainda Manuel Ramos Soares, que quer “tratar desta matéria com prioridade também junto dos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público”.

O presidente da associação sindical lembra que são estes que têm a disciplina e gestão direta dos tribunais, devendo pressionar também para que o problema da insegurança se resolva.