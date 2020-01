Ministério da Justiça "lamenta profundamente" agressão de duas magistradas

O ministério da Justiça lamentou, esta quinta-feira, em comunicado, "a agressão de que foram vítimas duas magistradas do Tribunal de Família e Menores de Matosinhos", manifestando "total solidariedade".

Em nota enviada à Renascença, o ministério realça que este tribunal foi transferido para novas instalações em 2018 e que "se encontra dotado de condições de segurança melhores do que as existentes no anterior", nomeadamente "três postos de segurança e vigilância privada" e ainda vários sistemas automáticos de controlo.

O Governo conclui afirmando que "continua fortemente empenhado no reforço da segurança nos nossos tribunais", nomeadamente através da implementação de botões de pânico, sistemas de videovigilância e de deteção de metais".

Uma juíza e a uma procuradora do Ministério Público foram agredidas, na quarta-feira de manhã, no Tribunal de Família e Menores de Matosinhos, "no âmbito de uma audiência de regulação do poder parental", segundo a Associação Sindical dos Juízes Portugueses.

Na sequência do incidente, uma mulher com cerca de 30 anos foi detida e presente em tribunal esta quinta-feira, onde está a ser ouvida. De acordo com o que está a ser avançado pela TVI24, a arguida será internada compulsivamente na Prisão de Santa Cruz do Bispo.