Lisboa. Chuva forte inunda Hospital de São José

O Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa registou 51 ocorrências devido à chuva que caiu esta quinta-feira à tarde na cidade. O Hospital de São José e o aeroporto Humberto Delgado foram afetados.



"[As ocorrências foram] maioritariamente inundações no espaço público e no espaço privado" devido à queda de chuva, explicou à agência Lusa fonte do RSB, acrescentando que a maioria das ocorrências, registadas entre as 17h21 e as 19h30, foram "sarjetas entupidas e lençóis de água".

De acordo com os bombeiros, há também registo de "lojas com alguns prejuízos no rés-do-chão" e em alguns prédios nos quais os "algerozes não deram vazão", provocando "inundações em algumas habitações".