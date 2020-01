​Há uma oficina social a percorrer o concelho de Sabrosa

Vai prestar apoio domiciliário gratuito aos grupos sociais mais vulneráveis do concelho de Sabrosa. É uma oficina móvel, uma viatura equipada e com um funcionário, preparada para proporcionar “apoio à população mais vulnerável do concelho, que terá neste serviço um apoio à realização de pequenos serviços que, muitas vezes, as pessoas não conseguem executar sozinhas”, explica o presidente da Câmara de Sabrosa, Domingos Carvas.

Os serviços disponibilizados ao abrigo deste programa são prestados de forma gratuita e compreendem pequenos trabalhos de reparação e bricolage nas áreas da carpintaria, serralharia, eletricidade e construção civil.

A iniciativa, promovida pelo município de Sabrosa, tem como objetivo apoiar os grupos sociais mais vulneráveis ou em situação de incapacidade ou dependência, em trabalhos de reparação ou substituições, mas também na área das pequenas obras que garantam a minimização de barreiras arquitetónicas e de melhoria da mobilidade nas suas habitações próprias.

“Esta medida do Município de Sabrosa vem na continuidade da prossecução de políticas socias responsáveis, à semelhança de outras medidas já implementadas”, realça o presidente da autarquia, salientando ser preocupação da autarquia “contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, em particular dos grupos sociais mais vulneráveis, como são os casos dos idosos, dos portadores de deficiência ou qualquer outro cidadão, ainda que, momentaneamente, se encontre impossibilitado de manter a autossuficiência, a autonomia no seu dia-a-dia e a sua dignidade enquanto pessoa”.

Os Serviços contemplados neste programa poderão ser solicitados no Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Sabrosa, pelo interessado ou por terceiros em sua representação.

A Câmara Municipal de Sabrosa já disponibiliza o cartão municipal do idoso, que atribui um desconto de 50% nos custos dos medicamentos prescritos pelo médico, e concede descontos para a utilização dos equipamentos municipais.