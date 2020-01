Governo admite que professores com mais de 60 anos podem deixar de dar aulas

Os professores com mais de 60 anos podem deixar de dar aulas, se quiserem, e passar a exercer outras atividades na escola, admite o Ministério da Educação. A notícia foi avançada esta quinta-feira pela edição online do jornal “Público” e confirmada pela Renascença.



A possibilidade – admitida pela primeira vez pelo Governo - consta da nota de apresentação do Orçamento do Estado (OE) 2020, que estará em discussão, na especialidade, esta sexta-feira, no Parlamento.

O executivo pretende “explorar cenários que permitam aos professores após os 60 anos desempenhar outras actividades, garantindo o pleno aproveitamento das suas capacidades profissionais”.