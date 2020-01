Buscas em bancos e empresas por suspeita de burla, branqueamento e fraude fiscal

Estão em curso várias buscas por parte das autoridades em bancos e empresas, entre outros, numa investigação relacionada com suspeita de burla, branqueamento e fraude fiscal.

"Estão a ser levadas a efeito, esta quinta-feira, várias diligências para cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, em Instituições Bancárias, na sede social de uma associação, em domicílios e em sedes de empresas", lê-se nos comunicados da Policia Judiciária e da Procuradoria-geral da República.

O Montepio já confirmou que é uma das instituições financeiras que está a ser investigada. "O Banco Montepio informa que se realizaram esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, buscas nas instalações", referem no comunicado enviado aos jornalistas redações. "A instituição cumpre escrupulosamente os seus deveres de colaboração com as autoridades", acrescenta.

A Renascença está a apurar que outras entidades bancárias podem estar a ser alvo destas investigações. Ao que foi possível saber até ao momento, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP não estão a ser visados neste caso.

De acordo com as notas enviadas às redações por parte das autoridades, "as diligências incidem sobre um conjunto de clientes de instituições financeiras e de entidades suas detentoras, com o propósito de recolha de prova relativamente a operações bancárias realizadas por clientes entre 2011 e 2014, bem como documentação relacionada com estas operações".

As operações envolvem quatro juízes do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e Amadora, quatro procuradores do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, 90 elementos da Polícia Judiciária, quatro elementos da Autoridade Tributária e seis elementos do Banco de Portugal.



