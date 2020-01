O que se sabe sobre o novo tipo de coronavírus

O que é e porque se chama coronavírus?

O genoma do novo vírus já foi sequenciado por laboratórios chineses, os quais concluíram que é da família da SARS (a Síndrome Respiratória Aguda Grave) que entre 2002 e 2003 fez 648 vítimas mortais na China, incluindo em Hong Kong.

Visto ao microscópio este vírus têm à volta uma espécie de espinhos, que fazem lembrar uma coroa, daí o nome coronavírus.

Onde começou? Há novos casos?

Uma nova estirpe de coronavírus foi detetada na China e teve origem na cidade chinesa de Wuhan. Mas o Japão anunciou, esta quinta-feira (16 de janeiro), o primeiro caso de uma pneumonia viral. O paciente é um cidadão chinês, de 30 anos, que reside na prefeitura japonesa de Kanagawa, no sul de Tóquio, mas que visitou Wuhan no início do ano.

As autoridades chinesas disseram que a doença teve origem num mercado de mariscos situado nos subúrbios de Wuhan, cidade no centro do país e um importante centro de transporte doméstico e internacional.

Quais os sintomas?

Até o momento, os sintomas descritos para a pneumonia viral de Wuhan semelhantes aos de uma constipação, mas podem ser acompanhados de febre, fadiga, tosse seca e, em muitos casos, falta de ar.

Quantos infetados ou vítimas mortais?

Entre as 41 pessoas infetadas com esta nova pneumonia viral, um homem de 61 anos de idade morreu na semana passada. Sete outras estão em estado crítico, segundo as autoridades de saúde de Wuhan.

Mais de 700 desses pessoas que mantiveram “contacto próximo” com os infetados estão a ser monitorizadas, além de pessoal médico que tratou inicialmente pacientes sem a proteção adequada. O período de quarentena e observação estabelecido pelas autoridades é de 14 dias.

O que diz a DGS?

A Direção-Geral da Saúde garantiu que o surto de pneumonia viral na China já está contido, indicando que uma eventual propagação "não é uma hipótese neste momento a ser equacionada". Segundo Graça Freitas, a transmissão entre pessoas apresenta uma "fraquíssima possibilidade", sendo que um dos indicadores que deixa as autoridades tranquilas é o facto de os profissionais de saúde que trataram os doentes na China não terem adoecido.

Quais as recomendações?

- Evite o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas.

- Lave frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes.

- Evite o contacto com animais.

- População a adotar "medidas de etiqueta respiratória", como tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir ou lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

- Se os viajantes para aquela região da China apresentarem sintomas sugestivos de doença respiratória, durante ou após a viagem, devem procurar atendimento médico e informar o médico sobre a história da viagem ou poderão ainda ligar 808 24 24 24 (SNS24).

A OMS já fez algum alerta?

Os hospitais de todo o mundo devem estar preparados para lidar com um novo grupo de vírus, anunciou esta semana a Organização Mundial de Saúde (OMS), não afastando um cenário de contágio em massa.

A diretora interina do departamento de doenças emergentes, Maria Van Kerkhove, alertou ainda para a possibilidade de haver contágio entre humanos, embora ainda não haja dados suficientes para confirmar essa suspeita. O novo coronavírus, sublinhou, é semelhante a outros que surgiram nos últimos anos, como a SARS ou a síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS).