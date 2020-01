Cientistas criam "cimento vivo" que consegue reparar as próprias fissuras

“Já usamos materiais biológicos nos edifícios, como a madeira, mas esses materiais não estão vivos", afirma o investigador Wil Srubar, da Universidade do Colorado e um dos autores do estudo publicado na revista científica "Matter ", na quarta-feira.





Os cientistas acreditam que este novo material permitirá aos edifícios repararem as suas próprias fissuras, absorver toxinas do ar e até brilhar no escuro – característica que permitirá revelar danos estruturais nos edifícios.

“Parece mesmo um material de Frankenstein”, admite Wil Srubar, engenheiro de estruturas e líder do projeto de investigação.

A equipa de Srubar usou cianobactérias 'Synechococcus', micróbios verdes que absorvem dióxido de carbono para crescer e produzir carbonato de cálcio, o principal ingrediente do calcário e do cimento.

As colónias das bactérias são injetadas numa solução de areia e gelatina e o carbonato de cálcio acaba por solidificar a gelatina, que em conjunto com a areia forma um tijolo.

Desta forma, se cortarem um tijolo ao meio, conseguem que cada uma das metades cresça até darem origem a novos tijolos.