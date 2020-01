​Angela Merkel. Brexit é um "grito de alerta" para a União Europeia

A decisão do Reino Unido avançar para o Brexit é um “grito de alerta” para a União Europeia (UE), afirma a chanceler alemã, Angela Merkel, em entrevista ao “Financial Times”.



Os britânicos deixam a UE a 31 de janeiro, depois de um demorado e traumático processo iniciado com o referendo de junho de 2016.

Angela Merkel faz soar os alarmes e considera que o Brexit tem que ser encarado como um “grito de alerta”, que deve levar a União Europeia a reagir e subir a parada.

A Europa tem de ser “atrativa, inovadora, criativa e um bom lugar para a investigação e educação. A competição pode ser muito produtiva”, defende a chanceler alemã, que termina o quarto e último mandato em 2021.

Merkel destaca a importância da União Europeia para a Alemanha, que considera ser “o nosso seguro de vida”.

“A Alemanha é demasiado pequena para exercer influência geopolítica por si só, e é por isso que precisamos de aproveitar todos os benefícios do mercado único”, sublinha.

A chanceler alemã não esconde que “houve uma mudança” na forma como os Estados Unidos olham para a Europa, com a chegada ao poder de Donald Trump. Por isso, considera que a EU tem de assumir mais responsabilidades, nomeadamente no plano da Defesa, para proteger as suas fronteiras e ter capacidade de intervenção noutras regiões do mundo.