Open da Austrália. João Domingues e Frederico Silva afastados do "qualifying"

Os tenistas portugueses João Domingues e Frederico Silva foram eliminados na segunda ronda do "qualifying" para o Open da Austrália, durante a madrugada desta quinta-feira.

João Domingues, que é o número três nacional e ocupa a 170.ª posição do "ranking" ATP, perdeu perante o chinês Zhe Li, número 206 da hierarquia mundial, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-1.

Frederico Silva, 198.º do mundo, ganhou o primeiro set, mas permitiu a reviravolta do sérvio Pedja Krstin, 240.º classificado do "ranking". O número quatro português perdeu em três sets, por 3-6, 6-4 e 6-1.

Portugal perde, assim, a oportunidade de ter mais que um representante no quadro principal. João Sousa, melhor tenista nacional de sempre e atual número 58 do mundo, entra em prova na próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro, frente ao argentino Federico Delbonis.