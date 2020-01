Magic impedem 10.ª vitória consecutiva dos Lakers

A festa da 10.ª vitória seguida dos Los Angeles Lakers esbarrou nos Orlando Magic, na madrugada desta quinta-feira. Os Magic venceram, no Staples Center, por 118-119, e impediram os Lakers de celebrar a marca.

Para tal, foi decisivo o triplo-duplo de Markelle Fultz, que amealhou 21 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências, incluindo dois lançamentos vencedores. Também Aaron Gordon (21 pontos), Nikola Vucevic (19) e Wes Iwundu (19) estiveram em grande nível, do lado de Orlando.

De pouco serviu, para uns Lakers ainda sem Anthony Davis, o duplo-duplo de LeBron James. O Rei somou 19 pontos e 19 assistências, mas não esteve bem acompanhado: só Quinn Cook (22), Troy Daniels (17) e Kentavious Caldwell-Pope (17) ultrapassaram os 15 pontos.

Apesar da derrota, os Lakers mantêm a liderança confortável da Conferência Oeste, com 33 vitórias e oito derrotas. Os Magic estão no sétimo lugar do Este, em zona de "play off", com 20 triunfos e 21 derrotas.

Todos os resultados da noite



Boston Celtics-Detroit Pistons, 103-116

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets, 117-106



Miami Heat-San Antonio Spurs, 106-100



Chicago Bulls-Washington Wizards, 115-106



Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers, 99-104

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors, 121-130

Denver Nuggets-Charlotte Hornets, 100-86



Los Angeles Lakers-Orlando Magic, 118-119

Houston Rockets-Portland Trail Blazers, 107-117

Sacramento Kings-Dallas Mavericks, 123-127