João Sousa confirmado no Estoril Open

João Sousa é o primeiro tenista confirmado no quadro da edição de 2020 do Estoril Open. Atualmente no 58.º lugar do "ranking" mundial, o número um português repete presença no torneio com objetivo de voltar a conquistar o título, como aconteceu em 2018.

“Vou com tudo! Em todos os torneios que disputo, vou para vencer, mas sem dúvida que este é muito especial, há um sentimento diferente e um querer especial em vencer. O ano em que venci, 2018, foi especial, foi uma semana muito intensa. O momento de ganhar, de entrar em campo para a final, ouvir cantar o hino. O antes e o depois da final ficaram marcados na memória”, recorda João Sousa, em declarações disponibilizadas pela organização do torneio português.

João Sousa começou a época na Nova Zelândia, no Open de Auckland, e foi eliminado logo na 1.ª ronda. O tenista terminou 2019 com problemas físicos e ainda não está a 100%. Estará presente no Open da Austrália, o primeiro "Grand Slam" da temporada, que arranca já a 20 de janeiro.

O Estoril Open, que acontece entre 25 de abril e 3 de maio, está encaixado entre o ATP 500 de Barcelona e o Masters 1000 de Madrid. Dois torneios relevantes que poderão tirar nomes grandes do quadro principal. O grego Stefanos Tsitsipas, número seis do mundo, venceu o título em 2019.