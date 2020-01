Ricardo Rodrigues é reforço do Estoril

O avançado Ricardo Rodrigues, que rescindiu contrato com o D. Aves, é reforço do Estoril.

“O Estoril é o melhor projeto para esta fase da minha carreira, onde pretendo crescer como jogador. Encontrei um bom grupo e excelentes condições de trabalho, tanto do ponto de vista das instalações como do ponto de vista da estrutura”, disse o jogador, de 24 anos, citado pelo site do clube.

Ricardo Rodrigues estava no D. Aves desde 2013 e, na época passada, pelos Sub-23 fez 16 golos em 23 jogos.