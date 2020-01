O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol elegeu Pizzi como o melhor jogador do mês de dezembro.

O médio do Benfica somou 18.73% dos votos, batendo Carlos Vinícius (16,73%) e Bruno Fernandes, capitão do Sporting com 11,43%.

Já na II Liga, Lumeka, do Varzim, somou 14,85% dos votos à frente de Riascos, do Nacional, e Joel Ferreira, do Mafra.