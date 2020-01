Xavi recusou treinar o Barcelona por ser "muito cedo"

Xavi confirmou, esta quinta-feira, que recebeu uma proposta para treinar o Barcelona. Contudo, recusou, por considerar que este não era o momento para cumprir o sonho de orientar o clube do coração.

"Recebi uma proposta do Barcelona, por via de Eric Abidal e Òscar Grau, mas não a aceitei, especialmente porque é muito cedo para treinar o Barcelona. Mas continua a ser o meu sonho, no futuro, ser treinador do Barça", esclareceu, em entrevista ao jornal catalão "Mundo Deportivo".

Entretanto, Ernesto Valverde foi despedido e substituído por Quique Setién. Xavi, que garante estar "totalmente focado no Al Sadd", clube do Catar de que é treinador, aprova a escolha do Barcelona para o banco.

"Encanta-me o novo treinador do BArcelona, encanta-me a sua forma de trabalhar e espero que tenha sucesso com a equipa", manifestou.

XAvi Hernández, de 39 anos, foi formado e jogou durante 17 anos na equipa principal do Barcelona. em 2015/16, rumou ao Catar, para representar, durante quatro épocas, o Al Sadd, de que agora é treinador.