A Roma, de Paulo Fonseca, derrotou o Parma, por 2-0, e segue em frente na Taça de Itália.

Os golos foram apontados pelo jovem Lorenzo Pellegrini, aos 49 e 76 minutos.

Do lado do Parma esteve Bruno Alves que, desta vez, não saiu do banco.

Na próxima eliminatória, a Roma vai defrontar a Juventus, de Cristiano Ronaldo.

Nápoles - Lazio, Milan - Torino e Inter Milão - Fiorentina são os outros jogos.