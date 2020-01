Fulham contrata guarda-redes a custo zero

O Fulhan anunciou, esta quinta-feira, a contratação do guarda-redes Jordan Archer a custo zero.

O escocês, de 26 anos, estava sem clube, após terminar contrato com o Oxford United. Pelo Fulham, que atualmente alinha no Championship, segundo escalão do futebol inglês, Archer assinou um contrato até ao final da época, com possibilidade de extensão por mais um ano.

Jordan Archer foi formado no Tottenham, que o emprestou, ao longo dos anos, a Biship Stortford, Wycombe Wanderers, Northampton e Milwall. Ficou nos leões em definitivo e representou-os por mais quatro épocas, antes de rumar ao Oxford, pelo qual fez apenas oito jogos, esta época.

O Fulham ocupa o quarto lugar do Championship, com 44 pontos, menos nove que o West Bromwich, que lidera a tabela classificativa.