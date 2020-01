APRe! considera aumento das pensões "medida relativamente positiva"

A Associação de Aposentados Pensionistas e Reformados (APRe!), considera o aumento de 10 euros, anunciado, esta quinta-feira, pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, "uma questão positiva", embora “insuficiente”.

Em declarações à Renascença, Fernando Martins, da APRe!, realçou que o aumento pode vir a beneficiar as pessoas com pensões mais baixas, mas deveria ser aplicado a todas as pensões até 2 IAS, ou seja, abrangendo os pensionistas que recebem até 877 euros e não apenas até 658 euros.

Para a APRe! está na altura de existir um aumento para todos os pensionistas, tendo em conta que tal não acontece desde 2009.

Uma preocupação da associação é “quando é que se inicia” este aumento, se será já este mês, ou "a meio do ano, como aconteceram em dois anos anteriores. O ano passado foi em janeiro e nós pensamos que este também deve ser janeiro”.

Fernando Martins conclui afirmando que “não deixa de ser uma medida relativamente positiva, embora não resolva os problemas de todos os reformados”.