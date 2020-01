Tiquinho Soares poderá jogar por Portugal a partir de março

Tiquinho Soares deverá estar disponível para jogar pela seleção portuguesa de futebol a partir de março, segundo informa o jornal "O Jogo", esta quinta-feira.

O ponta de lança do FC Porto, de 28 anos, que está em grande forma - leva sete jogos seguidos a marcar como titular -, completou cinco anos de residência em Portugal e avança com pedido de nacionalidade ainda em janeiro. O processo pode ficar concluído em menos de dois meses, o que significa que Soares estaria disponível para representar Portugal em março, mesmo antes da próxima convocatória de Fernando Santos.

Explica "O Jogo" que a naturalização não é feita a pensar em jogar pela seleção nacional. No entanto, Soares, que chegou a Portugal em janeiro de 2015, para jogar no Nacional, está recetivo a ser convocado.

Que se saiba, Soares nunca jogou em nenhum escalão jovem da seleção brasileira, o que lhe possibilita representar Portugal. Ficará a cargo de Fernando Santos decidir se faz o mesmo com o avançado do FC Porto, que leva 13 golos esta época, o que fez com Dyego Sousa, ex-Braga.

Caso seja convocado, em março, para os jogos de preparação da seleção nacional para o Euro 2020, Tiquinho Soares seguirá os passos do companheiro de equipa Pepe e do seu representante, Deco, que também se naturalizaram. Os dois luso-brasileiros são, aliás, dos jogadores mais importantes da equipa das quinas das duas últimas décadas.