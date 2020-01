Soares na seleção? António Boronha rejeita Portugal à moda do Cazaquistão

António Boronha, antigo responsável da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para as seleções, discorda da eventual chamada de Tiquinho Soares, nascido há 28 no em Paraíba, no Brasil, à seleção.

Com o goleador do FC Porto perto de se tornar português e, portanto, a entrar no lote de opções de Fernando Santos para a convocatória do Euro 2020, há pelo menos um cidadão nacional que não aprova a chamada. Em entrevista a Bola Branca, António Boronha esclarece que se trata de uma opinião coerente com aquilo que sempre defendeu.

"Quando exerci funções na vice-presidência das seleções, sempre fui contra naturalizações. Penso que temos recursos suficientes e devemos valorizá-los; como posiçao de princípio sou contra. Em tese até podem valorizar a seleção, mas quero manter a minha posição; já me basta ver o Cazaquistão a jogar futsal com brasileiros", reforça.