Seleção Sub-19 goleia a Suíça

A seleção portuguesa de feminina de sub-19 goleou a Suíça, por 6-1, no primeiro jogo de preparação entre as duas equipas, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Apesar do resultado volumoso registado no final da partida, a equipa orientada por José Paisana apenas chegou à vantagem ao minuto 39, por Marta Ferreira.

No segundo tempo, Joana Gomes, Francisca Nazareth (2), Lara Pintassilgo e Inês Barbosa construíram a goleada portuguesa, que, pelo meio, sofreu o golo de honra das helvéticas, apontado por Folmli Svenja.

No sábado, Portugal e Suíça defrontam-se novamente na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 15h00.