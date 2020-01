Scamacca recusa Benfica para ficar no Ascoli

Gianluca Scamacca, que tem sido associado ao interesse do Benfica, não quer deixar o Ascoli no mercado de transferências de janeiro.

Em declarações ao site oficial do clube que representa, o avançado italiano, de 21 anos, assume que ser apontado ao Benfica é bom sinal. Contudo, garante que pretende ficar no Ascoli, pelo menos, até ao verão.

"[Rumores] deixam-me feliz, mas a minha cabeça está no Ascoli e é aqui que quero ficar até final da temporada. Li sobre o interesse do Benfica na internet, mas estou no Ascoli, é aqui que vivo e que treino e é isso que importa para mim", sublinhou Scamacca.

Scamacca está emprestado ao Ascoli pelo Sassuolo. Em 17 jogos pelo oitavo classificado da Serie A, leva 10 golos, esta temporada.