Bruno Lage confirma disponibilidade de Ferro e Gabriel para Alvalade

Bruno Lage confirmou, esta quinta-feira, que Ferro e Gabriel estão recuperados das respetivas lesões e marcarão presença na convocatória para a visita ao Sporting, a contar para a 17.ª jornada do campeonato.

"Estãom convocados para o jogo." Foi assim que o treinador do Benfica deu conta da disponibilidade do central português e do médio brasileiro.

Apesar da sobrecarga de jogos e do menor tempo de descanso - o Benfica jogou para a Taça de Portugal a meio da semana -, Lage assegurou, em conferência de imprensa, que os seus jogadores estarão frescos.

"A equipa tem apresentado sempre uma resposta muito forte. Apresenta uma dinâmica e intensidade no jogo ao longo dos 90 minutos, que nos leva a crer que sempre que jogarmos a um nível muito alto há sempre uma maior capacidade para recuperar", afirmou o técnico.

(em atualização)