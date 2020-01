Bruno Lage confirma disponibilidade de Ferro e Gabriel para Alvalade

Bruno Lage confirmou, esta quinta-feira, que Ferro e Gabriel estão recuperados das respetivas lesões e marcarão presença na convocatória para a visita ao Sporting, a contar para a 17.ª jornada do campeonato.

"Estãom convocados para o jogo." Foi assim que o treinador do Benfica deu conta da disponibilidade do central português e do médio brasileiro.

Apesar da sobrecarga de jogos e do menor tempo de descanso - o Benfica jogou para a Taça de Portugal a meio da semana -, Lage assegurou, em conferência de imprensa, que os seus jogadores estarão frescos.

"A equipa tem apresentado sempre uma resposta muito forte. Apresenta uma dinâmica e intensidade no jogo ao longo dos 90 minutos, que nos leva a crer que sempre que jogarmos a um nível muito alto há sempre uma maior capacidade para recuperar", afirmou o técnico.

Um jogo "mais" para Benfica e Sporting



Silas tinha dito que o dérbi "é muito mais que três pontos". Confrontado com as palavras do treinador do Sporting, Bruno Lage salientou que, "numa perspetiva de campeonato, vale apenas três pontos".

"É nessa perspetiva que abordamos o jogo. Mas também há outra dimensão, é um dos jogos mais importantes a nível nacional. O Benfica quer ganhar ao Sporting e o Sporting quer ganhar ao Benfica, seja em que competição e em que escalão for. É sempre um jogo especial. Nós, treinadores, queremos que a nossa equipa tenha um bom comportamento e que os adeptos fiquem felizes", assumiu.

Com ou sem Bruno Fernandes, vencer

Bruno Fernandes, o capitão e jogador do Sporting, está em vias de deixar Alvalade, para rumar ao Manchester United. Contudo, Bruno Lage não preparou o jogo em função do internacional português: