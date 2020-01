Athletico Paranaense faz contraproposta ao Benfica por Bruno Guimarães

O Athletico Paranaense continua a esticar a corda, nas negociações com o Benfica por Bruno Guimarães. O clube português terá feito uma proposta inicial de 20 milhões de euros por 100% do passe, contudo, segundo o "Record", os brasileiros querem, agora, 20 milhões por 80%.

A referida fonte explica que os dois clubes vão continuar a conversar, com vista a um acordo pelo médio brasileiro, de 22 anos, que já deixou patente a vontade de rumar ao Benfica. Para já, porém, Luís Filipe Vieira não parece disposto a abdicar da totalidade do passe e prefere oferecer ao Athletico uma percentagem da mais-valia de uma futura venda.

Bruno Guimarães disputou 84 jogos, marcou sete golos e fez três assistências em três épocas pelo Atlético Paranaense. Está avaliado em 20 milhões de euros, de acordo com os dados do site Transfermarkt. Em dezembro, foi eleito o melhor do Brasileirão na sua posição, em 2019