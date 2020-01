Arsenal adianta-se ao Benfica com 30 milhões por Bruno Guimarães

O Arsenal é o novo favorito a conseguir a contratação de Bruno Guimarães ao Athletico Paranaense, de acordo com ao portal "Goal.com". Os ingleses estarão dispostos a chegar aos 30 milhões de euros.

O Benfica fez uma proposta de 20 milhões de euros, que foi recusada. De acordo com a referida fonte, o Arsenal tencionava avançar por Bruno Guimarães apenas no final da época, no entanto, terá mudado de ideias e o Athletico Paranaense espera receber, ainda esta semana, uma proposta de 25 a 30 milhões de euros pelo médio brasileiro, de 22 anos.

Bruno Guimarães disputou 84 jogos, marcou sete golos e fez três assistências em três épocas pelo Atlético Paranaense. Está avaliado em 20 milhões de euros, de acordo com os dados do site Transfermarkt. Em dezembro, foi eleito o melhor do Brasileirão na sua posição, em 2019