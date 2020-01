António Bastos Lopes: "Tenho esperança que Ferro jogue"

António Bastos Lopes confia que Ferro poderá defrontar o Sporting, no dérbi de Alvalade, na sexta-feira. Contudo, se tal não acontecer, encontra três possíveis alternativas ao central no plantel do Benfica.

A dúvida em torno da utilização de Ferro no dérbi de Alvalade agrava-se face às lesões de Jardel e Morato. Sem ter de recorrer a alternativas da equipa B, o antigo central do Benfica aponta, em Bola Branca, três alternativas que fazem parte do plantel principal: Samaris, Fejsa e Weigl.

"Já vimos que o Weigl também faz bem essa posição, como aconteceu muitas vezes na Alemanha. No último jogo também jogou ali um bom bocado. Neste momento, o Samaris e o Fejsa não têm rotinas de jogo que têm os outros atletas. É sempre uma substituição que não é fácil. Ainda tenho esperança que o Ferro possa jogar", esclarece o antigo capitão.



António Bastos Lopes revela, ainda, satisfação pela eventual recuperação de Gabriel a tempo do dérbi. O médio "tem sido um atleta que faz jogar a equipa" e o ex-internacional sustenta que, caso a sua utilização não seja possível, Bruno Lage tem neste momento, soluções "suficientes para resolver a situação" no meio-campo.