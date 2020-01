Carlos Xavier sobre o dérbi. “Não se pense que o Benfica ganha de caras"

A ideia de superioridade do Benfica sobre o Sporting, no lançamento do dérbi da próxima sexta-feira, em Alvalade, é algo que não convence Carlos Xavier.

A Bola Branca, o antigo capitão leonino avisa que apesar da "confiança" revelada pelo conjunto de Bruno Lage, "não se pense que o Benfica ganha de caras". O ex-jogador e médio sportinguista lembra que estes são jogos onde "as individualidades também têm o seu peso".

"O Benfica está com confiança, não quer perder a diferença pontual em relação ao Porto, nota-se que é uam equipa que respira essa confiança. Eles têm muitas soluções, mas não está a jogar um futebol por aí além que possamos achar que chega a Alvalade e ganha de caras, é mentira. O Sporting está a jogar um futebol muito mais agradável e nestes dérbis as individualidades também têm o seu peso", diz.

Xavier e os adeptos do Sporting estão na expectativa sobre a saída de Bruno Fernandes porque "ter um jogador como o Bruno na equipa ou não ter a distância é enorme". Apesar de tudo, o antigo médio confia que "o Sporting se precaveu nesta negociação" e que o capitão estará em campo sexta-feira.

O desempenho do conjunto orientado por Jorge Silas tem sido segundo o agora treinador "bastante aceitável". Carlos Xavier aponta que o problema dos verdes e brancos são "as soluções vindas do banco e a qualidade do plantel que não é vasta". Até porque, há problemas físicos e disciplinares.

"O Vietto estava a atravessar um bom momento. Penso que o Acunã recuperará a tempo deste dérbi. Em relação ao Coates. Eu assim que vi o jogo em Setúbal e aquele cartão amarelo ao Luiz Phellype eu disse logo que quem tivesse amarelo para jogar com o Benfica não ia jogar com certeza e isso aconteceu. Uma falta normal. Para mim nem é caso para falta. O árbitro perentoriamente deu-lhe o amarelo como quem diz: tu no dérbi não jogas. Ali deu-me a entender que havia a intenção de prejudicar o Sporting neste dérbi. Não estará o Coates, estará outro qualquer", concluiu.

O dérbi entre Sporting e Benfica, em Alvalade, joga-se na sexta-feira às 21h15, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.