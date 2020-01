Zé Luís associado ao Tottenham

O Tottenham poderá estar a negociar a contratação de Zé Luís, por empréstimo do FC Porto, segundo avança a "SIC".

Zé Luís chegou esta temporada ao FC Porto, tendo custado 8,5 milhões de euros à SAD portista. O internacional cabo-verdiano tem contrato até 2023 e, no total, soma oito golos em 20 jogos disputados.



O avançado foi uma das figuras do arranque de temporada do FC Porto, mas tem perdido espaço nas opções de Sérgio Conceição. Desde 22 de setembro, apenas fez um golo, um pontapé de bicicleta contra o Paços de Ferreira. Zé Luís ficou no banco contra o Sporting, no clássico, e não figurou na ficha de jogo na última noite, no jogo da Taça de Portugal contra o Varzim.



Caso se confirme a saída para o Tottenham, o FC Porto continua a contar com quatro jogadores para a posição: Tiquinho Soares, Moussa Marega, Vincent Aboubakar e Fábio Silva. Os "spurs" estão no mercado à procura de um ponta-de-lança devido à lesão de Harry Kane.

Ao longo da carreira, Zé Luís, de 28 anos, passou ainda pelo Gil Vicente, Sporting de Braga, Videoton e Spartak de Moscovo.