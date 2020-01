FC Porto prepara Braga ainda sem Nakajima e Pepe

O FC Porto começou a preparar a receção ao Sporting de Braga ainda sem os lesionados Nakajima e Pepe.

Horas após a vitória nos quartos de final da Taça de Portugal contra o Varzim, os dragões voltaram ao Olival para arrancar a preparação para o jogo de sexta-feira, sem Nakajima, que fez tratamento, e Pepe, que fez ginásio e tratamento. Os dois jogadores não devem ser opção para a partida.

O plantel volta a treinar às 16h00 de quinta-feira, véspera do jogo. Às 15h00, Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo, em conferência de imprensa.

O FC Porto-Braga joga-se sexta-feira, às 19h00, no Estádio do Dragão, com relato e acompanhamento na Renascença.