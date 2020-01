​Proteção Civil alerta para quinta-feira de temporal

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para o agravamento das condições meteorológicas na quinta-feira à tarde, em particular nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga e Porto.



De acordo com o comunicado emitido pela ANEPC, estão previstos períodos de chuva, que poderá ser "forte a partir do fim da manhã" de quinta-feira na região norte.

Segundo a Proteção Civil, o agravamento das condições meteorológicas terá "especial incidência" naqueles distritos, entre as 12h00 e as 18h00.

A Proteção Civil alerta também para a possibilidade de vento de sul forte no litoral oeste norte e centro, com rajadas que poderão atingir os 80 quilómetros por hora, podendo atingir os 100 Km/hora nas terras altas.

As autoridades preveem agitação marítima em toda a costa, a partir do início da madrugada de quinta-feira e que se poderá manter até ao final do dia.

A ANEPC recomenda que seja dada "especial atenção às zonas historicamente identificadas como vulneráveis a inundações", uma vez que poderá haver acumulação de água da chuva nas bacias hidrográficas de Lima, Cávado e margem norte do Douro.