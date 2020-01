Presidente do Supremo admite que condições em Monsanto não são adequadas para jornalistas

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) admitiu esta quarta-feira que as condições de trabalho dos jornalistas no Tribunal de Monsanto não são adequadas.

Depois da queixa do Sindicato de Jornalistas, enviada na quarta-feira ao Conselho Superior de Magistratura e Ministério da Justiça, António Joaquim Piçarra foi ao local e anunciou as medidas que já foram tomadas, esta quarta-feira, para minimizar os problemas.

O presidente do STJ reconheceu “ser difícil trabalhar nestas condições”, acrescentando que “quando recebeu a carta do Sindicato de Jornalistas, de imediato entrou em contacto com a presidente da comarca e conseguimos já disponibilizar uma pequena sala que provisoriamente permitirá melhores condições das que existem atualmente”.

António Joaquim Piçarra referiu ainda que no futuro tentará “juntamente com o Instituto de Gestão Financeira da Justiça, que haja um melhoramento para que os jornalistas possam exercer melhor a função de informar”.

A garantia do presidente do Supremo Tribunal de Justiça surge um dia depois da carta enviada pelo Sindicato de Jornalistas ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, ao Ministério da Justiça e ao Supremo Tribunal de Justiça. Nesse documento o sindicato alerta para as "péssimas condições de trabalho" a que os jornalistas estão sujeitos, anexando uma fotografia que ilustra um dos cenários em causa.

Ainda esta quarta-feira os jornalistas de dez órgãos de informação, incluindo a Renascença, informaram o presidente do supremo Tribunal de Justiça de que estão a trabalhar numa paragem de autocarro ao relento, e sem fichas para carregar computador ou telemóvel, instrumentos essenciais para desempenharem o seu trabalho.