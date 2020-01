​Prédio evacuado em Santarém devido ao aparecimento de fissuras

A Proteção Civil de Santarém decidiu, esta quarta-feira, evacuar um prédio por precaução, devido à queda de elementos estruturais e à existência de fissuras no edifício. Foram retirados 14 dos 19 moradores.



José Guilherme, comandante dos Bombeiros Municipais de Santarém e coordenador da Proteção Civil municipal, disse à agência Lusa que na sexta-feira será feita uma avaliação técnica por uma equipa da Comissão Técnica de Vistorias do município, que inclui engenheiros, arquitetos e geólogos, para determinar se os residentes podem ou não regressar ao edifício.

Segundo o comandante, a situação tem origem em obras não licenciadas realizadas por um dos moradores nuns anexos, que incluíram a construção de uma piscina, numa intervenção com escavações em zona de barreira, mexendo com elementos estruturais do edifício.

A situação foi agravada pelas recentes intempéries e pelas chuvas dos últimos dias.

José Guilherme afirmou que a situação tem vindo a ser acompanhada pelo município, que já tinha emitido uma notificação ao proprietário.

"Não podemos correr riscos", disse, sublinhando que a prioridade da Proteção Civil é "a defesa de pessoas e bens", lema que ditou a decisão tomada hoje e que vigorará até que seja conhecido o resultado da avaliação marcada para sexta-feira.

O prédio, situado numa zona antiga da cidade, na Avenida 25 de Abril, tem oito frações, sendo que dois casais e uma idosa foram levados para casas de familiares e duas famílias, uma com seis pessoas e outra com três, ambas com crianças, foram alojadas temporariamente numa unidade hoteleira da cidade.

A família do morador responsável pelas obras mantém-se no edifício, disse José Guilherme, lamentando esta decisão.