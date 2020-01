Portugal vai receber centro europeu de robôs de águas profundas

Com este investimento de 8,5 milhões de euros (as instituições de investigação contam com cofinanciamento a 100%, as empresas a 70%), será possível reduzir os riscos e custos de operação e manutenção nos parques eólicos 'offshore'.

À frente deste centro está o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), que tem a EDP (NEW – Centre For New Energy Technologies) como principal parceira. O consórcio conta ainda com a participação de mais cinco países: Finlândia, França, Bélgica, Espanha e Itália.

Segundo Andry Pinto, o projeto deverá envolver, "no mínimo, 30 trabalhadores altamente qualificados” durante os três anos em que vai decorrer, mas ainda não há dados finais.

Portugal foi escolhido pela grande ligação ao Oceano Atlântico, pelo trabalho avançado da EDP na plataforma flutuante, o WindFloat Atlantic, com a maior turbina do mundo assente numa plataforma flutuante e pelo trabalho científico e académico já em curso no país nesta área.