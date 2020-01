​Metade dos peões sente-se inseguro nas passadeiras à noite

Estradas com poucas ou nenhumas marcações, sinais de trânsito suficientes, mas desadequados, medo de circular e atravessar estradas, são algumas das conclusões do estudo da consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) sobre “A maturidade da sinalização e segurança rodoviária em Portugal”.



De acordo com o documento, 50% dos cidadãos inquiridos classifica os equipamentos de segurança rodoviários como razoáveis. Considera também que existe uma relação intrínseca entre as condições da sinalização e sentimento de segurança de quem usa as vias rodoviárias.

O estudo revela ainda que a maioria dos acidentes acontece dentro das localidades e que a sinistralidade rodoviária custa ao país três mil milhões de euros.

Para este estudo, encomendado pela Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária (AFESP), foram inquiridas por telefone 1.001 cidadãos de 18 distritos e das duas regiões autónomas, além de 32 questionários presenciais realizados numa estação de serviço e no aeroporto de Lisboa e alguns workshops.

O objetivo foi fazer a radiografia das estradas e sinalização pelos olhos de quem se cruza com eles todos os dias (peões e automobilistas de ligeiros, pesados), turistas e empresários do sector.

Principais conclusões do estudo:

Peões:

Consideram que a sinalização é suficiente, mas desadequada: ou não está pintada, ou encontra-se tapada com vegetação, ou está virada ao contrário, etc (...)

50% dos inquiridos disse que se sente totalmente inseguro ao atravessar uma passadeira à noite numa estrada nacional ou municipal.

Condutores de Pesados:

70% dos condutores de veículos pesados dizem que as marcas rodoviárias são pouco, ou nada, visíveis.

52% consideram que a sinalização vertical é 'pouco visível' e sinalizações temporárias insatisfatórias.

Sinalizações luminosas são 'moderadamente visíveis'.

56% consideraram as autoestradas as vias em melhor estado de conservação.

Condutores de automóveis e motociclos:

Sinalização nas estradas municipais e nacionais inadequada.

Destacam os sinais luminosos como os mais positivos.

Turistas:

44,1% consideram que sinalização vertical e temporaria é deficiente. Não têm boa impressão da sinalização Portuguesa.

Empresários do sector:

Nos últimos 10 anos houve um desinvestimento na fiscalização da sinalética rodoviária. Aumento da degradação dos equipamentos.

O preço mais baixo é o principal índice que se tem em conta na hora de adjudicar contratos.

Inexistência de formação especifica no sector. Necessário criar um curso académico especifico para o sector rodoviário.

A Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária, única representante do sector empresarial rodoviário devia ter um papel de fiscalização dos empresários.

Entidades públicas criam as maiores dificuldades aos empresários do sector na fase de adjudicação de contratos. Trâmites legais complexos.

Descentralização de competências levou cada freguesia ou município a fazer uma gestão especifica da sinalização rodoviária, com padrões muito distintos.

Sinistralidade custa três mil milhões de euros