Meco. Advogado das vítimas lembra responsabilidades da ministra da Justiça

O advogado das famílias dos jovens que morreram na praia do Meco há mais de seis anos não se mostra surpreendido com a possibilidade de o Governo vir a recorrer da condenação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Ouvido pela Renascença, Vítor Parente Ribeiro vê a atitude do Estado como uma tentativa de limpar a imagem da atual ministra de Justiça. “A atual ministra da Justiça era, à data em que estes factos ocorreram e em que esta investigação ocorreu, a procuradora-geral distrital de Lisboa e, portanto, tinha total conhecimento daquilo que se passava com a investigação”, começa por dizer. “Se o Ministério Público é responsável e foi arrasado desta forma pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, obviamente, indiretamente, a senhora ministra também se sente afetada pela decisão, porque ela era a coordenadora”, conclui. O Estado português foi condenado a pagar 13 mil euros de indemnização à família de um dos estudantes. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considerou que a investigação não satisfez os requisitos referentes à proteção do direito à vida, sobretudo por não ter sido tomada uma série de medidas urgentes logo após a tragédia. O Ministério da Justiça já anunciou que pondera recorrer, por considerar existirem dados que não foram devidamente enquadrados no conjunto geral de toda a investigação realizada.

O caso foi arquivado na parte criminal. Vítor Parente Ribeiro lamenta que o inquérito tenha “sido defraudado”. “Este é um processo que, até em termos materiais e da prova, ficou completamente destruído por esta má investigação que foi feita”, critica. “O Estado acaba por ser condenado, porque permitiu que este inquérito fosse defraudado. A partir do momento em que teve todas estas lacunas na investigação, defraudou totalmente a investigação. Deixou contaminar as provas, não foi rápido a reagir, não foi rápido a iniciar a investigação e, no fundo, condicionou irremediavelmente a investigação”, aponta. O processo segue agora na “parte civil, onde ainda estão pendentes algumas ações, nomeadamente contra a Universidade Lusófona e contra o João Gouveia” – o ‘dux’ e único sobrevivente da tragédia. “Esperamos que os senhores magistrados retirem alguma conclusão desta decisão” do Tribunal Europeu, afirma o advogado das famílias das vítimas. Mas só um pai deve ser indemnizado? Em declarações à Renascença, o advogado Vítor Parente Ribeiro explica porque é referido apenas o pai de um dos estudantes que morreu na praia do Meco, em dezembro de 2013. “Na altura falava-se muito que os pais pretendiam dinheiro e já se começava a querer desvirtuar o contexto em que tudo isto ocorreu. Para evitarmos isso e para demonstrar que aquilo por que efetivamente os pais lutavam era por justiça, optaram por, entre eles, escolher um pai que seria, no fundo, aquele que daria apenas o nome”, esclarece, Mas, na verdade, a “queixa é instaurada por todos os pais”, que “estão por trás deste processo”, adianta.