​Juíza e procuradora agredidas no Tribunal de Matosinhos

Uma juíza e a uma procuradora do Ministério Público foram agredidas, esta quarta-feira de manhã, no Tribunal de Família e Menores de Matosinhos. A notícia foi confirmada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses.

As agressões "aconteceram no âmbito de uma audiência de regulação do poder parental", adianta a mesma fonte.

Na sequência do incidente, uma mulher com cerca de 30 anos foi detida e conduzida às celas do Tribunal de Matosinhos.

A agressão ocorreu cerca das 11h00 horas. A juíza teve ferimentos ligeiros na face, mas não houve necessidade de recorrer a ajuda hospitalar", acrescentou o secretário da direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Maximiano Vale.

A mesma fonte, sem conseguir precisar motivo da discordância, disse que o pai do menor sobre o qual decorria a audiência "estaria presente na diligência", sendo que a criança está cargo de avós.

De acordo com a edição online do "Jornal de Notícias", a juíza e a procuradora tiveram que receber assistência médica.

Depois da agressão, a mulher tentou fugir, mas acabou por ser interceptada pelos seguranças.

[notícia atualizada às 18h41]