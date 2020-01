Há fruta tropical a nascer na Serra da Estrela

As raízes vêm do Brasil. “Encontrei um viveirista que me envia” e as frutas vão surgindo nos 15 hectares que sobrevivem ao inverno rigoroso.

“Podemos ter isto num canto qualquer, qualquer pessoa pode ter, mas as que não que se aguentam na geada têm que ser cobertas”, explica João Gomes, acrescentando que usa adubo biológico.

Mesmo à beira da Nacional 17, conhecida pela Estrada da Beira, quem passa é convidado a provar e a conhecer as propriedades medicinais de cada fruta – sejam as tropicais da América do Sul ou as europeias, como a groselha.