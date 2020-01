Estudantes iluminaram Alameda da Universidade para pedirem mais segurança

"É uma demonstração de que os alunos estão disponíveis para falar com a Reitoria, para falar com a Câmara Municipal de Lisboa, para falar com a Polícia, para que em conjunto consigamos resolver o problema de uma forma rápida e eficaz", disse.

Além do reforço da iluminação, os estudantes pedem também maior policiamento e a criação de uma linha de contacto mais direta com as autoridades, que facilite a denúncia de crimes por parte das vítimas, e de uma comissão de avaliação do plano de segurança da Cidade Universitária.