Estrangeiros a viver em Portugal são mais de 500 mil "pela primeira vez na história"

O número de cidadãos estrangeiros a residir em Portugal ultrapassou a fasquia do meio milhão. Eram mais de 500 mil no ano passado, o que acontece “pela primeira vez na história” do país, anunciou, esta quarta-feira, no parlamento, o ministro da Administração Interna.

“Os dados preliminares levam a dizer que em 2019, pela primeira vez na nossa história, é ultrapassada a barreira do meio milhão de cidadãos estrangeiros a residir em Portugal”, disse Eduardo Cabrita no âmbito da discussão na especialidade, na Assembleia da República, do Orçamento do Estado para 2020.