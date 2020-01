Sabia que há um crédito à habitação para trocar de casa?

Ainda não se usa muito em Portugal, mas tem as suas vantagens, sobretudo para quem precisa de trocar de habitação com alguma urgência e não quer, ou não pode esperar até que a casa antiga esteja vendida.

O crédito para troca de casa permite avançar para a compra de uma nova casa com um novo empréstimo ao banco sem esperar por um comprador para o seu imóvel. Desta forma ficam acumulados dois créditos à habitação.

Se a habitação atual estiver avaliada em 100 mil euros e se lhes faltar pagar 75 mil, no caso de ser adquirida uma nova casa no valor de 150 mil euros, os dois empréstimos podem acumular-se. Neste caso, o novo empréstimo tem uma prestação de 500 euros por mês e acumula-se com o anterior, de 160 euros.

No entanto, estas condições são válidas apenas por cinco anos. Se a primeira casa não for vendida nesse prazo, a mensalidade pelo montante em dívida sobe para cerca de 300 euros, que se acumula com os 500 euros da nova casa.